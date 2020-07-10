Как же они похожи

Многие звезды любят показывать своих близких поклонникам, помогают им добиться успеха в своих сферах или помогают деньгами

Но есть знаменитости, о чьих родственниках практически ничего неизвестно, или о них все забыли, потому что их звездные сестры о них не говорят. Politeka.net вспомнила ярких сестер известных актрис и певиц, которые очень похожи на своих звездных родственниц.

Поклонники Наташи Королевой знают, что у нее есть старшая сестра Ирина. В молодости девушки даже дали совместные концерты, но потом судьба Ирины пошла под откос и о ней все забыли. Более молодые фанаты Королевой часто удивляются, узнав, что у нее есть родная сестра.

У российской актрисы Кристины Асмус целых три сестры: старшие Екатерина и Ольга, а также младшая – Карина. Стоит отметить, что младшенькая – настоящая копия Кристины.

У поп-дивы Бритни Спирс, оказывается, есть сестра Линн. Она актриса и певица, правда, малоизвестная.

У известной фигуристки Татьяны Навки, которая замужем за помощником Путина Песковым, есть малоизвестная сестра, которая редко появляется на публике.

У голливудской звезды Пенелопы Крус есть сестра, которая похожа на нее как две капли воды. Моника Крус – испанская актриса и танцовщица.

Кстати, у телеведущей Ольги Фреймут есть младшая сестра Юлия. Девушки очень близки.

А у светской львицы Пэрис Хилтон есть сестра Ники Хилтон-Ротшильд. В молодости она тоже была тусовщицей, но потом очень удачно вышла замуж и родила детей.

Напомним, что блондинка Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

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