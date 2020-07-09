Останнім часом фільми і серіали, які романтизують гареми і наложниць, наприклад "Величне століття", все більше набирають популярність. Але не поспішайте заздрити султанам — насправді не все було так гладко, і уявлення чоловіків про жіночу красу було досить дивним

З екрану телевізора нам завжди показують наложниць стрункими красунями з голлівудською зовнішністю, але насправді уявлення про красу у мусульманських правителів тих часів різко відрізнялися від сучасних, повідомляє Рoliteka.net

Згідно з шиїтськими законами, знімати обличчя жінок, а тим більше мешканок гарему, було суворо заборонено. Тому говорити напевно про те, які канони краси там переважали, досить складно.

Втім, наймогутніша людина країни могла дозволити собі порушити закон. Іранський правитель Насер ад-Дін Шах Каджар, що правив з 1848 по 1896 рік, був великим поціновувачем мистецтва і дуже любив фотографувати. А його моделями-музами виступали найчастіше кохані дружини. Завдяки цього тепер у нас є унікальна можливість побачити, як насправді виглядали наложниці в гаремі.

По поверненню додому Каджар наказав пошити всім своїм наложницям, а їх було близько 100, спідниці в стилі балерин того часу. Фото, зроблені самим шахом і його придворним російським фотографом Антоном Севрюгіним, дозволяють оцінити специфічну, як для сучасної людини, жіночу красу.

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