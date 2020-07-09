Останнім часом фільми і серіали, які романтизують гареми і наложниць, наприклад "Величне століття", все більше набирають популярність. Але не поспішайте заздрити султанам — насправді не все було так гладко, і уявлення чоловіків про жіночу красу було досить дивним
З екрану телевізора нам завжди показують наложниць стрункими красунями з голлівудською зовнішністю, але насправді уявлення про красу у мусульманських правителів тих часів різко відрізнялися від сучасних, повідомляє Рoliteka.net
Згідно з шиїтськими законами, знімати обличчя жінок, а тим більше мешканок гарему, було суворо заборонено. Тому говорити напевно про те, які канони краси там переважали, досить складно.
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Втім, наймогутніша людина країни могла дозволити собі порушити закон. Іранський правитель Насер ад-Дін Шах Каджар, що правив з 1848 по 1896 рік, був великим поціновувачем мистецтва і дуже любив фотографувати. А його моделями-музами виступали найчастіше кохані дружини. Завдяки цього тепер у нас є унікальна можливість побачити, як насправді виглядали наложниці в гаремі.
По поверненню додому Каджар наказав пошити всім своїм наложницям, а їх було близько 100, спідниці в стилі балерин того часу. Фото, зроблені самим шахом і його придворним російським фотографом Антоном Севрюгіним, дозволяють оцінити специфічну, як для сучасної людини, жіночу красу.
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