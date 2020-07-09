В последнее время фильмы и сериалы, которые романтизируют гаремы и наложниц, например "Великолепный век", все больше набирают популярность. Но не спешите завидовать султанам — на самом деле не все было так гладко, и представление мужчин о женской красоте было весьма странным

С экрана телевизора нам всегда показывают наложниц стройными красотками с голливудской внешностью, но на самом деле представления о красоте у мусульманских правителей тех времен резко отличились от современных, сообщает Рoliteka.net

Согласно шиитским законам, снимать лица женщин, а уж тем более жительниц гарема, было строго запрещено. Поэтому говорить наверняка о том, какие каноны красоты там преобладали, довольно сложно.

Впрочем, самый могущественный человек страны мог позволить себе нарушить закон. Иранский правитель Насер ад-Дин Шах Каджар, правивший с 1848 по 1896 год, был большим ценителем искусства и очень любил фотографировать. А его моделями-музами выступали чаще всего любимые жены. Благодаря этому теперь у нас есть уникальная возможность увидеть, как на самом деле выглядели наложницы в гареме.

По возвращению домой Каджар приказал пошить всем своим наложницам, а их было около 100, юбки в стиле балерин того времени. Фото, сделанные самим шахом и его придворным русским фотографом Антоном Севрюгиним, позволяют оценить специфическую, как для современного человека, женскую красоту.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

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