Зараз життя Костянтина Меладзе, Гаріка Харламова, Миколи Баскова та інших зірок обговорює вся країна, але мало хто знає і пам'ятає жінок, які були з ними на зорі кар'єри

Рoliteka.net зібрала рідкісні фото чоловіків-знаменитостей з їх першими дружинами.

Гарік Харламов нещодавно оголосив про розлучення зі скандальною актрисою Христиною Асмус, заради якої кинув свою першу дружину. Харламов розлучився з Юлією Лещенко в 2013 році, після того як вона дізналася про роман коміка з молодою зіркою "Інтернів". Колишня дружина зажадала від Харламова 2/3 спільно нажитого майна, а згодом домоглася через суд ануляції шлюбу Гаріка і Асмус.

Костянтин Меладзе 19 років прожив у шлюбі з Яною Сум. За весь час дружина Костянтина не ревнувала і пропускала повз вуха чутки про його романи. Але в 2013 році Яна дізналася, що у продюсера був тривалий роман з молодою зіркою "ВІА Гри" Вірою Брежнєвою, після чого пара розлучилася.

У 2001 році Микола Басков одружився на дочці відомого підприємця Світлані Шпігель. Батько дівчини став продюсувати молодого співака, і Басков швидко став знаменитий. Шлюб протримався 8 років. Справжня причина розлучення невідома, але дружина всіляко натякала на пристрасть Баскова до чоловіків.

Сергій Свєтлаков і Юлія Васильєва разом були до 2012 року. Через 12 років шлюбу пара без будь-яких коментарів розійшлася. Їм вдалося і після розлучення зберегти теплі стосунки, а Сергій бере активну участь у вихованні дочки.

У лідера групи "Ленінград" Сергія Шнурова було дуже багато жінок, чотири з них стали його законними дружинами. Перша дружина музиканта Марія Ісмагілова, на якій він одружився в 20 років, не витримала його розгульного способу життя, пішла і суворо заборонила Шнурову бачити дочку Серафиму.

Нагадаємо, Віра Брежнєва болісно відреагувала на скандал з молодою "коханкою" Меладзе.

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