Знаменита украинская певица Вера Брежнева прокомментировала свою причастность к уходу из группы новой участницы "ВИА Гры" Эрики Герцег

В последнее время звезда активно занимается домом, новыми проектами и делится в социальной сети постами со стильными фото. При этом она рассказывает о своих достижениях, удивляет рассказами о том, как прошел ее режим замоизоляции и общается с фанатами под постами в Инстаграм.

В этот раз певица поделилась серией фото со съемок танцевального шоу, на котором присутствовала в аккуратном и стильном наряде лавандового цвета. Звезда впечатлила новостью:

«Наконец-то! Мы снова в эфире, мы снова в танце! Dance Rеволюция уже сегодня на @1tv в 22:00», - написала Вера. Однако, не только комплименты были под постом, но еще и поклонники затронули тему ухода Эрики Герцег из группы «ВИА Гра».

Как известно, много лет назад Вера Брежнева отметилась статусом разлучницы, когда закрутила роман с Меладзе. Причем теперь в Сети активно распространяют историю об эффекте бумеранга – сам разрушила семью, сама же и столкнулась с изменами спутника.

«Вера, эта ситуация с Эрикой Герцег… Вы на самом деле поспособствовали, чтоб ее уволили, вы в курсе, что ревность – это неуверенность женщины? Подумайте, пожалуйста», - написала одна из поклонниц под новым постом.

Как и ожидалось, звезда отреагировала:

«А вы в курсе, что Эрика ушла сама? Чтобы начать сольную карьеру. И вы в курсе, что когда люди лезут в чужую жизнь и умничают – это значит, что своей жизни нет! Подумайте, пожалуйста».

Герцег ранее рассказывала, что Всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину.

"Это желание я загадала в 2017-м на Новый год, и оно тут же сбылось. Я очень люблю его, мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что с продюсером у меня только рабочие отношения. Почему я не выхожу в свет со своим мужчиной? Просто верю, что счастье любит тишину. Не хочу никому показывать своего мужчину!".

Спустя время работы в группе девушка заявила о желании ее покинуть, однако продюсер Леонид Дзюник почему-то не верит словам девушки.

«Я больше чем уверен, что к увольнению Эрики из «ВИА Гры» приложила руку Брежнева. Слухи о ее связи с Меладзе явно возникли не на пустом месте. Но когда ослабевшие органы Константина Шотаевича оказались в твердых руках Брежневой, он быстро понял, что дальнейшие попытки что-то мутить с Герцег бессмысленны, и отправил ее в пешее путешествие туда, откуда она появилась на свет. В этой ситуации могу только от всей души порадоваться за Веру. Молодец, девочка! Правильно все сделала!» — рассказал он.

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