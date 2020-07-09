Сейчас жизнь Константина Меладзе, Гарика Харламова, Николая Баскова и других звезд обсуждает вся страна, но мало кто знает и помнит женщин, которые были с ними на заре карьеры

Рoliteka.net собрала редкие фото мужчин-знаменитостей с их первыми супругами.

Гарик Харламов недавно объявил о разводе со скандальной актрисой Кристиной Асмус, ради которой бросил свою первую жену. Харламов развелся с Юлией Лещенко в 2013 году, после того как она узнала о романе комика с молодой звездой "Интернов". Бывшая жена потребовала от Харламова 2/3 совместно нажитого имущества, а позже добилась через суд ануляции брака Гарика и Асмус.

Константин Меладзе 19 лет прожил в браке с Яной Сумм. За все время жена Константина не ревновала и пропускала мимо ушей слухи о его романах. Но в 2013 году Яна узнала, что у продюсера был длительный роман с молодой звездой "ВИА Гры" Верой Брежневой, после чего пара развелась.

В 2001 году Николай Басков женился на дочери известного предпринимателя Светлане Шпигель. Отец девушки стал продюсировать молодого певца, и Басков быстро стал знаменит. Брак продержался 8 лет. Истинная причина развода неизвестна, но супруга всячески намекала на страсть Баскова мужчинами.

Сергей Светлаков и Юлия Васильева вместе были до 2012 года. Спустя 12 лет брака пара без каких либо комментариев разошлась. Им удалось и после развода сохранить теплые отношения, а Сергей принимает активное учатие в воспитании дочери.

У лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова было очень много женщин, четыре из них стали его законными супругами. Первая жена музыканта Мария Исмагилова, на которой он женился в 20 лет, не выдержала его разгульного образа жизни, ушла и строго запретила Шнурову видеть дочь Серафиму.

Напомним, Вера Брежнева болезненно отреагировала на скандал с молодой "любовницей" Меладзе.

Как сообщала Politeka, Басков после водки ошарашил новой выходкой, Галкин не выдержал: «Скоро раскабанеет, как свинья».

Также Politeka сообщала, что похудевший Гарик Харламов показал подросшую дочь, развод с Асмус пошел на пользу.