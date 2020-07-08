Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, зараз проводить час на відпочинку

Красуня активно ділиться в Instagram фото з "райського" місця, пише Politeka.net. В цей раз Олівія з'явилася в чорному, прозорому вбранні, яке ідеально підкреслило її красиві форми.

Під прозорою накидкою виднілося чорне боді з пікантними вирізами з боків. Можна помітити, як груди ледь не вистрибують з розрізів.

Прозора спідничка розвіювалася від вітру. Під нею можна розгледіти стрункі та рівні ніжки Олівії. Модель стала на носочки, щоб зробити силует ще "тонше".

Завершували образ Олівії великі ланцюги на шиї і руці, а також інші аксесуари.

Спокусниця позувала на березі, коли сонце тільки що сховалося за горизонтом. Вітер погрався з волоссям шатенки. Знімок вийшов дуже жарким і загадковим.

За вісім годин пост зібрав майже 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були вражені красою знаменитості та попросили викладати більше фото з відпочинку.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в блискучому купальнику з довгими рукавами. Завершили її образ пов'язка в тон і бірюзові прикраси на руці та нозі.

Бойфренд обіймав модель і виглядала вона при цьому дуже задоволеною. Хлопець притулив Калпо до себе і поцілував, а вона своєю чергою закрила очі від задоволення.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка похвалилася не тільки форми, але й шовковистою шкірою. Такою красунею хочеться милуватися вічно.

Пишна і акуратна зачіска з довгого волосся надавала образу якоїсь розкоші.

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