Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свого нового друга
Відома красуня зараз проводить час на відпочинку і регулярно викладає гарячі фото в купальниках, пише Politeka.net. На цей раз модель показала, з ким проводить час.
Калпо постала в білому купальнику з малюнками у вигляді жовтих лимонів.
Верх купальника підняв великі груди, виділивши її пружність.
Плавки були на високій посадці та підкреслили струнку талію, а їх розмір дозволив побачити накачані сідниці міс Всесвіту.
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Завершили образ Олівії великі ланцюги на шиї і руці.
Чарівна знаменитість заколола волосся, щоб не заважало.
Модель взяла в руки міні-піга, вона обіймала його і мало не тягнулася за поцілунком.
Калпо посміхалася, дивлячись на малюка.
"Я можу взяти тебе додому ????", - запитала у пості Олівія.
За 10 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі відзначали, що красуня дуже мила і жіночна.
Нагадаємо, Олівія Калпо з'явилася в чорному, прозорому вбранні, який ідеально підкреслив її красиві форми.
Під прозорою накидкою виднілося чорне боді з пікантними вирізами з боків. Можна помітити, як груди ледь не вистрибують з розрізів.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми.
На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок.
Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі. Фото вийшло дуже гарячим для міської локації.
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Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»
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