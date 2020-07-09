Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свого нового друга 

Відома красуня зараз проводить час на відпочинку і регулярно викладає гарячі фото в купальниках, пише Politeka.net. На цей раз модель показала, з ким проводить час. 

Калпо постала в білому купальнику з малюнками у вигляді жовтих лимонів. 

Верх купальника підняв великі груди, виділивши її пружність. 

Плавки були на високій посадці та підкреслили струнку талію, а їх розмір дозволив побачити накачані сідниці міс Всесвіту. 

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Завершили образ Олівії великі ланцюги на шиї і руці. 

Чарівна знаменитість заколола волосся, щоб не заважало. 

Модель взяла в руки міні-піга, вона обіймала його і мало не тягнулася за поцілунком. 

Калпо посміхалася, дивлячись на малюка. 

"Я можу взяти тебе додому ????", - запитала у пості Олівія. 

За 10 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі відзначали, що красуня дуже мила і жіночна. 

Нагадаємо, Олівія Калпо з'явилася в чорному, прозорому вбранні, який ідеально підкреслив її красиві форми. 

Під прозорою накидкою виднілося чорне боді з пікантними вирізами з боків. Можна помітити, як груди ледь не вистрибують з розрізів. 

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми. 

На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок. 

Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі. Фото вийшло дуже гарячим для міської локації. 

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»

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