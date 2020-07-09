Американская супермодель и актриса Оливия Калпо сверкнула роскошной фигурой в купальнике

Как сообщает Politeka.net, фото с отдыха красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Обладательница титулов «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012» в свои 28 лет выглядит божественно. Ее фигура в миниатюрном купальнике выглядит удивительно – можно рассмотреть округлые бедра, плоский животик и аппетитную грудь.

На одном из фото девушка выгнулась вперед, выставив напоказ зону декольте. Она отправила своим поклонникам воздушный поцелуй, что придало особой пикантности фото.

За полдня пост звезды собрал почти 150 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Люблю твой купальник!», «Абсолютно удивительная», «Какое красивое тело», «Мне бы очень хотелось, чтобы я был там», «Это красивое место вау», «Всегда держи эту улыбку», «Вау, я одержим тобою», «Небесная принцесса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что модель позировала на роскошной яхте в золотом блестящем костюме. Девушка демонстрировала невероятную красоту в крохотном топе и юбке. Она приняла очень пикантную позу.

Кроме этого, недавно красотка поделилась фото, на котором предстала в джинсовых шортах и красивом красном топе. Девушка устроила пикник на траве. В руках у нее красовался бокал с вином.

Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".