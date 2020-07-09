Російський комік Максим Галкін здивував шанувальників знімком на коні

У себе в Instagram він опублікував фото, на якому позував, сидячи на красивому чорному коні з пишною гривою, повідомляє Politeka.net. Галкін був одягнутий по формі, на голові у нього надітий шолом, а на ногах – чоботи для верхової їзди. Ймовірно, комік брав уроки.

«Поскакав на казковому коні», - підписав фото артист.

За три години пост Галкіна зібрав майже 100 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати, чи схожий артист на принца.

«Ого-го», «Як з казки про російських богатирів!», «обидва красені. Кінь справді чарівний», «Моя мрія) ускакать на казковому коні)», «Красень на красені», «До улюбленої королеві)», «Я бачу тільки чорного коня», «Вай, Максим, просто принц! Красень!», - пишуть користувачі мережі.

Люди також звернули увагу на той факт, що свого коня Галкін вирішив показати відразу після того, як конем похвалився колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров. Днями він розповів, що в його родині поповнення – білий кінь Клод. За словами співака, його діти тепер будуть брати уроки верхової їзди ще активніше, ніж раніше.

Невідомо, як відреагувала примадонна на коней своїх чоловіків. Але, ймовірно, співачка оцінить таких красенів.

Нагадаємо, що Галкін напідпитку пристрасно притиснувся до Пугачової, кадри не для слабкодухих: "Моя...".

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