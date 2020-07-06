Максим Галкін притиснув до себе Аллу Пугачову, попиваючи вино в прямому ефірі

Як передає Politeka.net, кумедне відео Галкіна з Пугачовою з'явилося на фан-сторінці примадонни. Шанувальники пари вирізали уривок з прямого ефіру Галкіна з телеведучою Настею Івлеєвою. Він пив вино і розмовляв із зіркою, коли в кадр потрапила Пугачова. Галкін не розгубився і непристойно пригорнув до себе дружину зі словами "Моя люба, я о ній піклуюся".

Варто відзначити, що артист досить активно вів себе в кадрі, проявляв почуття до коханої. Крім цього, в кадрі подружжя поцілувалося. Спостерігати за такими відносинами - точно не для людей зі слабкими нервами, адже не кожна жінка, обділена увагою і турботою, витримає такі кадри.

«Щастя — це просто притулитися до того, хто дуже дорогий і кого ти любиш», - підписали відео.

За день відео подивилися майже 90 тисяч осіб. В коментарях парі залишили масу компліментів.

«Щастя вам безмірного», «Які стосунки, гроші нікуди дівати», «Як же приємно на вас дивитися, такі милі відносини», «Будьте щасливі!», «Молодці, щастя Вам», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова з новою зачіскою влаштувала вечірку, поки її чоловік був відсутній. Вона запросила в гості Валентина Юдашкіна, Олександра Буйнова та інших друзів. Виглядала на фото співачка дуже свіжо.

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