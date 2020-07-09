Клієнтка Приватбанку поскаржилася на те, як вже півроку не може повернути на карту втрачені гроші

Відповідний відгук був опублікований на сайті Мінфіну. У ньому одна з клієнток банку розповіла про те, як ще в минулому році придбала авіаквитки компанії Aigle Azur через Приватбанк. Незабаром після цього авіакомпанія збанкрутувала, а її квитки «згоріли». ПриватБанк повинен був повернути гроші українці, проте вже півроку «годує обіцянками» провести повернення коштів, при цьому постійно змінюючи дати.

«Оператори колцентру мені відповідають, то почекайте, то ми не в курсі! Один після чергових моїх звернень взагалі відповідає мені, так банк програв суд, так що нічим допомогти Вам не можу! Тепер уже 4 місяці я домагаюся отримати відповідні офіційні документи, що суд взагалі був, і що Приватбанк відмовляється мені повернути гроші за таких і таких причин!», - пише жінка.

Вона підкреслила, що за майже рік тяганини так і не змогла домогтися від банку повернення своїх коштів.

«Майже рік тяганини - жодного офіційного листа від банку, на 6000 грн мене по суті «кинули»! Напевно, щоб домогтися якогось резонансу, треба звертатися на телеканали, щоб це вийшло на загальний огляд і тільки тоді почнуть вирішуватися такі питання у нашій країні», - підсумувала обурена клієнтка банку.

У свою чергу, в Приватбанку підкреслили, що розглядом цього питання вже займаються фахівці. Вони пообіцяли оперативно повідомити жінці про результати.

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