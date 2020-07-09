Клиентка ПриватБанка пожаловалась на то, как уже полгода не может вернуть на карту потерянные деньги

Соответствующий отзыв был опубликован на сайте Минфин. В нем одна из клиенток банка рассказала о том, как еще в прошлом году приобрела авиабилеты компании Aigle Azur через Приватбанк. Вскоре после этого авиакомпания обанкротилась, а ее билеты «сгорели». ПриватБанк должен был вернуть украинке деньги, однако уже полгода «кормит обещаниями» провести возврат средств, при этом постоянно меняя даты.

«Операторы колцентра мне отвечают, то подождите, то мы не в курсе! Один после очередных моих обращений вообще отвечает мне, так банк проиграл суд, так что ничем помочь Вам не могу! Теперь уже 4 месяца я добиваюсь получить соответствующие официальные документы, что суд вообще был, и что Приватбанк отказывается мне вернуть деньги по таким и таким причинам!», - пишет женщина.

Она подчеркнула, что за почти год волокиты так и не смогла добиться от банка возврата своих средств.

«Почти год волокиты - ни одного официального письма от банк, на 6000 грн меня по сути «кинули»! Наверное, чтоб добиться какого-то резонанса, надо обращаться на телеканалы, чтобы это вышло на всеобщее обозрение и только тогда начнут решаться такие вопросы в нашей стране», - подытожила возмущенная клиентка банка.

В свою очередь, в ПриватБанке подчеркнули, что рассмотрением этого вопроса уже занимаются специалисты. Они пообещали оперативно сообщить женщине о результатах.

Напомним, деньги исчезают при переводе, сбылся кошмар любого клиента ПриватБанка: "17 тысяч не дошли".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует счета после зачисления денег и отправляет в суд: "В обслуживании отказано".

Также Politeka писала о новом обмане с картами украинцев, "кассир" ПриватБанка раскрыла схему.