Голливудскую актрису и режиссера Анджелину Джоли с дочерью, Вивьен, несколько дней назад засняли папарацци

Звезда все чаще стала появляться на улице, после долгого режима самоизоляции, передает Politeka.net. Так, красотку вместе с дочерью заметили на улице в Лос-Анджелесе третьего июля.

Звезда надела платье цвета хаки и светлую маску. Глубокое декольте наряда отлично смотрелось на знаменитости. Кроме того, можно заметить одну пикантную деталь - скорее всего, красотка забыла надеть лифчик.

Также для своего удобства красотка обула шлепки.

Звезда шла за руку с дочкой. Вивьен надела синюю футболку и голубые джинсы. Маска также прикрывала половину ее лица.

В таком виде обе ходили за покупками, о чем свидетельствует пакет в руках Джоли.

Снимки разлетелись по сети и собрали много лайков и комментариев. Пользователи сети осыпали маму с дочерью комплиментами.

"Незабываемая", - написал один из поклонников.

Напомним, 1 июля Анджелину Джоли с Вивьен также видели на улице в Лос-Анджелесе.

На снимках стройная артистка предстала в длинном белом платье с кружевными вставками.

В руках актриса держала черную сумочку. Красотка распустила волосы. Она подчеркнула черты лица легким макияжем на веках.

Ранее сообщалось, что в сети появились слухи о Вивьен, которая якобы, как и старшая сестра, Шайло, хочет изменить пол. Поводом для слухов стала одежда унисекс, мол Вивьен из нее не вылазит.

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