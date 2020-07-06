Голливудскую актрису и режиссера Анджелину Джоли с дочерью, Вивьен, несколько дней назад засняли папарацци

Звезда все чаще стала появляться на улице, после долгого режима самоизоляции, передает Politeka.net. Так, красотку вместе с дочерью заметили на улице в Лос-Анджелесе третьего июля. 

Звезда надела платье цвета хаки и светлую маску. Глубокое декольте наряда отлично смотрелось на знаменитости. Кроме того, можно заметить одну пикантную деталь - скорее всего, красотка забыла надеть лифчик. 

Также для своего удобства красотка обула шлепки.

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#AngelinaJolie and her daughter Vivienne in #LosAngeles, #CA on July 3, 2020.

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A post shared by Angelina Jolie / Angie (@angelinajolie___1975) on

Звезда шла за руку с дочкой. Вивьен надела синюю футболку и голубые джинсы. Маска также прикрывала половину ее лица. 

В таком виде обе ходили за покупками, о чем свидетельствует пакет в руках Джоли. 

Снимки разлетелись по сети и собрали много лайков и комментариев. Пользователи сети осыпали маму с дочерью комплиментами. 

"Незабываемая", - написал один из поклонников. 

Напомним, 1 июля Анджелину Джоли с Вивьен также видели на улице в Лос-Анджелесе. 

На снимках стройная артистка предстала в длинном белом платье с кружевными вставками. 

В руках актриса держала черную сумочку. Красотка распустила волосы. Она подчеркнула черты лица легким макияжем на веках.

Ранее сообщалось, что в сети появились слухи о Вивьен, которая якобы, как и старшая сестра, Шайло, хочет изменить пол. Поводом для слухов стала одежда унисекс, мол Вивьен из нее не вылазит. 

Напомним также, что Анджелина Джоли и Брэд Питт решили забыть о ссорах и решили отметить день рождения Шайло вместе. 

По информации инсайдера одного из зарубежных СМИ, оба родителя не конфликтовали, а наоборот вели себя очень мирно.

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