39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон сверкнула идеальной фигуркой

У себя в Инстаграм женщина опубликовала свежее фото, сообщает Politeka.net. Традиционно Хилтон обработала снимок в фотошопе, добавив различных спецэффектов. Она позировала в лиловом купальнике с завышенной талией. Ее волосы были распущены и красиво ложились на плечи. Грудь красотки прикрывали клаптики ткани.

«В восторге от участия в крупнейшем в мире фестивале виртуальной музыки - Rave Family Block Fest», - написала Хилтон, сообщив, что она будет на фестивале играть DJ-сет.

За шесть часов пост звезды посмотрело более 570 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Прекрасная лиловая девочка», «Сладкая», «Так удивительно и чудесно», «Поклонись моей королеве», «Ваши фото такие веселые», «Ты невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон часто публикует у себя в Инстаграм отфотошопленные фото. Она любит появляться в образе различных мифических существ, делает коллажи с известными актрисами, а также мультяшными персонажами. Так, недавно Пэрис опубликовала фото, на котором лежала в цветах. Модель была полностью раздета, а интимные места прикрывали цветочки.

Напомним, что Пэрис Хилтон в неприличном мини разлеглась на капоте кабриолета: "Вот это жара!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

Также Politeka писала, что Пэрис Хилтон без стыда распахнула рубашку и показала, что под ней: "Сладкие сны".