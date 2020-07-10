Розкішна бразильська модель Сьюзі Кортез, яка має титул господині найкрасивіших у світі сідниць, порадувала шанувальників безсоромними фото

Як повідомляє Politeka.net, свіжі кадри з'явилися на сторінці Кортез в Instagram. Дівчина влаштувала гарячу фотосесію в ліжку. Вона була в одних стрінгах. Свої пишні груди вона прикрила білим пір'ям. Красуня лежала на ліжку, виставивши на перший план апетитну «п'яту точку». Вона піднесла руку до обличчя і трохи відкрила рот, що надало особливої пікантності фото.

За кілька годин пост моделі зібрав майже 9 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Гаряча скульптура», «Красиво», «Гаряча подружка», «Справжня богиня», «Яка шкіра», «Ти моя мрія», «Я без розуму від тебе», «Мамасіта», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася гарячим знімком з тренування. Дівчина трималася за тренажер, сівши спиною до камери. Вона вибрала дуже відвертий купальник, який практично нічого не прикривав. Модель засвітила свою головну гордість – великі накачані сідниці.

Крім цього, нещодавно Сьюзі позувала в одній нижній білизні біля дзеркала. Модель вигнулась, виставивши вперед свою «п'яту точку» в мереживних трусиках.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез без одягу показала, за що отримала титул господині найкрасивіших сідниць: фото зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез солодко вигнулась в стрінгах, засвітивши рум'яні булочки: білизна нічого не приховує.

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез влаштувала спекотні ігрища на вулиці: «Це непристойно!».