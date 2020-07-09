Бразильська модель Сьюзі Кортез подражнила шанувальників зухвалим фото

Красуня опублікувала свіже фото у себе в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в червону нижню білизну. Вона повернулася до камери спиною, присіла навпочіпки і взялася за свою «п'яту точку» руками. Весь акцент фото був зроблений на видатних формах моделі. Видно, що над сідницями Сьюзі попрацювали гримери. На фото вони виглядали дуже апетитно. До того ж, дівчина одягла стрінги, які зовсім нічого не приховували.

За кілька годин фото Кортез зібрало майже 12 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Вау дуже красива!», «Смачні», «Це так красиво», «Я дуже люблю цей наряд. Так мило», «Любов назавжди», «Ого, які величезні», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Кортез відома не тільки своєю видатною «п'ятою точкою», але і своїми відвертими фотосесіями. Вона регулярно публікує фото, які могли б опинитися на обкладинці чоловічого журналу.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез поділилася жарким кадром із спортзалу. Модель трималася за тренажер, сівши спиною до камери. На ній був купальник зі стрингами, який практично нічого не прикривав. Як і на більшості своїх фото Кортез зробила акцент на свою велику «п'яту точку».

Нагадаємо, що, Сьюзі Кортез млосно вигнулась на дивані в жаркій позі: ця білизна не приховує нічого.

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез розвернувшись спиною, блиснула рум'яними "булочками": кадри спокуси.

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