Роскошная бразильская модель Сьюзи Кортез, которая имеет титул хозяйки красивейших в мире ягодиц, порадовала поклонников бесстыжим фото
Как сообщает Politeka.net, свежие кадры появились на странице Кортез в Инстаграм. Девушка устроила жаркую фотосессию в кровати. Она была в одних стрингах. Свою пышную грудь она прикрыла белыми перьями. Красотка лежала на кровати, выставив на первый план аппетитную «пятую точку». Руку она поднесла к лицу и чуть приоткрыла рот, что придало особой пикантности фото.
За несколько часов пост модели собрал почти 9 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Горячая скульптура», «Красиво», «Горячая подружка», «Настоящая богиня», «Какая кожа», «Ты моя мечта», «Я без ума от тебя», «Мамасита», «Огонь», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась горячим снимком с тренировки. Девушка держалась за тренажер, присев спиной к камере. Она выбрала очень откровенный купальник, который практически ничего не прикрывал. Модель засветила свою главную гордость – большие накачанные ягодицы.
Кроме этого, недавно Сьюзи позировала в одном нижнем белье возле зеркала. Модель выгнулась, выставив вперед свою «пятую точку» в кружевных трусиках.
Напомним, что Сьюзи Кортез без одежды показала, за что получила титул хозяйки самых красивых ягодиц: фото из спортзала.
Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез сладко выгнулась в стрингах, засветив румяные булочки: белье ничего не скрывает.
Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез устроила жаркие игрища на улице: «Это неприлично!».