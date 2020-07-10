Відома українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася розкішним вбранням
Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці «1+1» в Instagram з'явилася добірка образів Катерини Кухар. Всі найкрутіші костюми балерини, в яких вона з'являлася на шоу, зібрали в одну добірку, закликавши читачів голосувати за найкращі.
Відзначимо, що крім красивих вечірніх суконь Кухар приміряла на себе досить епатажні образи. На одному з ефірів вона з'явилася в образі королеви з «Білосніжки», а на іншому з'явилася в костюмі дияволиці – головної героїні фільму «Мелифесента». При цьому у всіх образах тендітна і ніжна Кухар виглядала просто чудово.
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За день пост з топом образів балерини зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Неймовірна! Всі образи і вбрання личить! Майстер перевтілень!», «Вона у всіх образах неймовірна», «Всі образи гарні», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар поділилася фотографією з повсякденного життя. Красуня, яку звикли бачити в сукнях, поділилася фото у білій майці і коротких шортиках з великими кишенями. Волосся балерини було розпущеним. На фото вона виглядала щасливою.
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