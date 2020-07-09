Бывшая жена хореографа Ильи Авербуха Ирина Лобачева впервые прокомментировала роман бывшего мужа со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Российская фигуристка Ирина Лобачева, которая была в браке с Авербухом с 1995 по 2007 год, считает, что мужчине давно нужно было найти себе нормальную девушку. По ее словам, она искренне рада за бывшего мужа и надеется, что его отношения с Лизой будут крепкими. Лобачева отметила, что у хореографа было много девушек-однодневок.

«Илье пора, уже под полтинник, надо же как-то начинать строить личную жизнь. Это нормально и правильно. Меня личная жизнь Ильи, честно признаюсь, никак не трогает», - заявила спортсменка.

При этом женщина отметила, что их общий с Ильей сын не очень рад этому роману. Она рассказала, что воспитывала сына до 13 лет, после чего передала его отцу, так как мальчик должен расти рядом с мужчиной.

Ранее мы писали, что 25-летняя Лиза Арзамасова закрутила роман с 46-летним экс-фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. Парочку застукали в одном из столичных ресторанов. Новость вызвала широкий резонанс в сети из-за большой разницы в возрасте. Кроме этого, известно, что Авербух познакомился с Лизой, когда ей было всего 15 лет.

Напомним, что звезды "Папиных дочек" завели любовников и пошли вразнос, Пуговка не отстает: фото утех.

Как сообщала Politeka, Лиза Арзамасова закрутила роман с известным продюсером, фото поразили сеть: "Положил руку на...".

Также Politeka писала, что звезда "Папиных дочек" рухнул с высоты, успев сделать фото перед несчастьем: "Это конец".