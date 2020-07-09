За останній тиждень одразу дві зірки популярного серіалу «Татусеві дочки» потрапили в центр уваги ЗМІ

Як передає Politeka.net, виконавиця ролі старшої сестри Маші Мирослава Карпович потрапила у скандал через таємний роман з актором Павлом Прилучним, який недавно розлучився з дружиною, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Мирославу з Павлом застукали на відпочинку в Криму, куди зоряний наречений взяв своїх дітей. Варто зазначити, що пара не коментує і не афішує свої відносини.

Також днями стало відомо, що виконавиця ролі Галини Сергіївни, талановита актриса Ліза Арзамасова стала зустрічатися з видатним екс-фігуристом і хореографом Іллею Авербухом. Пікантність ситуації в тому, що у пари велика різниця. Лізі 25 років, а Іллі - 46.

Цікаво, що Арзамасова і Авербух познайомилися на проекті «Лід і полум'я», де 15-річна Ліза виступала в парі з Максимом Ставиським.

Варто відзначити, що молодша з серіальних дочок, Пуговка, не відстає від своїх «сестер». Актриса Катерина Старшова хоч і веде скромне життя, вже давно не маленька дівчинка. Крім цього, у житті дівчини є хлопець, фото з яким вона публікує у себе в Instagram.

Нагадаємо, що найгарячіша "Татусева донька" Карпович з коханцем зганьбилася в Криму: подробиці і фото.

Як повідомляла Politeka, "Татусева дочка" Арзамасова закрутила роман з відомим продюсером, фото вразили мережу: "Поклав руку на...".

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