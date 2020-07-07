32-річний російський актор Михайло Казаков, який зіграв Іллю Полежайкіна в серіалі «Татусеві дочки», впав з 12-метрової висоти

Актор опинився в реанімації після того, як заліз на дах, щоб познімати вид на Твер, де зараз проживає разом зі своєю сім'єю.

Про нещастя Козаков сам розповів у себе в Instagram. Він опублікував фото своїх ніг і руки, написавши «Ласкаво просимо в мій новий світ». Крім цього, він опублікував те саме фото з даху, яке зробив перед падінням.

Як розповів актор журналістам, він впав з 12-метрової висоти, приземлившись на ноги.

«Останні три метри думав: «Все, це кінець». Ноги в хлам. Зараз я в лікарні. Лежати тепер мінімум 6 місяців», - зазначив актор.

Він також пошкодував, що фотографії йому дісталися такою високою ціною. Як відомо, Казакову вдалося сильно схуднути завдяки регулярним пішим прогулянкам. Тепер йому доведеться довго бути знерухомленим, що може призвести до втрати форми.

Шанувальники в коментарях до посту залишили акторові безліч слів підтримки.

«Світ так собі... Видужуй. І розповідай, що трапилося», «Одужуй, щиро бажаю тобі якнайшвидшого одужання Мішаня», «Бідний, сподіваюся, все буде нормально одужуйте», - пишуть користувачі мережі.

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