Вокалістка зі студії "Квартал 95" Марта Адамчук порадувала шанувальників незвичайним образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. Зірка також поділилася емоціями від виступу на Кубку України з футболу.

Напередодні дівчину запросили заспівати на стадіоні "Металіст" в Харкові. Для такої урочистої події вона підібрала дуже екстравагантну сукню до підлоги. Наряд прикрив нижню частину тіла Марти хвилястою тканиною, а від бюста і вище - напівпрозора частина, що прикриває плечі. Можна помітити строгий комірець і той факт, що красуня стоїть без бюстгальтера.

На фото співачка позує між рядів сидінь з мікрофоном у руках. Варто зазначити, що її синє плаття добре гармонує з кольором крісел для сидіння. На задньому плані можна помітити кілька співробітників, але в іншому стадіон порожній.

"Кожна секунда стає минулим - не встигаєш і отямитися) Так хочеться проживати із задоволенням все, що з тобою відбувається. Повноцінно. Вчора мені випала честь виконувати гімн перед кубком України з футболу. Будо дуже відповідально і трепетно. Я намагалася упіймати кожну секунду цієї події. Порожній стадіон був незвичним, але атмосферним. Футболісти , як ніколи, зібраними", - розповіла Марта Адамчук і висловила надію, що скоро глядачі знову зможуть дивитися матчі наживо.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ зірки "Кварталу 95" у коментарях (навіть колеги не втрималися):

"Ваш голос вчора розвивався на км від стадіону Металіст, це було круто"; "Мартуська, бажаю тобі повних стадіонів💙"; "Клас😍"; "Неймовірно красиве плаття. Створено для Вас"; "Стадіон підібраний в тон"; "Гарна ❤️"; "Колір просто кайф".

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