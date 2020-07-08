Христина Орбакайте поділилася рідкісним сімейним фото, на якому вони з рідними зібралися майже в повному складі

Знімок російська співачка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото за столом зібралися сама Орбакайте, її мати Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, старший син Микита Пресняков з дружиною, чоловік Михайло Земцов, а також молодший син, Дені Байсаров. Це досить рідкісний випадок, коли зірка показує свого молодшого сина на спільному фото.

Крім того, на знімку Галкін виглядає вельми незвично з завитим волоссям і помітною щетиною на обличчі.

Шанувальники артистів активно коментують фото.

«Добре, коли всі в зборі, щастя всім! Двох членів не вистачає. Вже не з ними зв'язок? щастя і добра всім за цю і ту боку екрану!», «Вітаємо з Днем сім'ї! Ми раді вас бачити щасливими і усміхненими!», «Гарна фотографія!!!! Щастя вашій великій родині!», «А де малюки, Гарік і Ліза? А так все класно! Будьте щасливі всі», «Дорогі, улюблені народом люди, щастя вам і добробуту», «Зі святом! Бажаю скоріше всім зустрітися разом. Будемо чекати фото з цієї зустрічі Щастя всім!», - пишуть фанати зірок в коментарях.

Нагадаємо, Орбакайте блиснула неймовірною красою на відпочинку з дочкою, яскравий кадр: «Морські принцеси».

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