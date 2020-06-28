49-летняя российская артистка Кристина Орбакайте, дочка певицы Аллы Пугачевой, обрадовала публику сочным кадром в купальнике
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в несколько растрепанном виде.
Помолодевшая и ненакрашенная Кристина стянула упругие прелести черным лифом с яркими ромашками, нагнувшись над камерой. Видимо, артистка пыталась укрыться от сильного ветра, который бесцеремонно трепал ее волосы. Поллица красотка скрыла за большими солнцезащитными очками.
"Ветреное воскресенье ☀️🕊 💙#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #свобода". - подписала кадр Кристина.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, поставив за полчаса более 5 000 лайков.
Дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу
Резкий обвал доллара, удар по пенсиям и отмена транспорта в Украине — главное за ночь
Тарзан стал дедушкой и пустился в пляс перед Королевой, видео: "Брэд Питт вылитый"
ПриватБанк не дает перевести деньги на карту, в Приват24 проблемы: «Ваши платежи могут…»
"Фотка обалденная!"
"Красивая Кристина👏👏👏Видно, что добродушная"
"Завидую, нам бы хоть немного ветерка, а то утро и жара("
"Молода и красива 🌹"
"...ох, вот это ветер. И как же прекрасно ощущать что живёшь, радуешься солнцу, ветру, жизни... Здоровья Вам, чудесное фото, как всегда Вы прекрасны...🙏❤️"
"Ну, всё идет!🤗Даже ветреная причёска!!!😍👌"
Ранее мы сообщали, Орбакайте недавно порадовала еще одним вкусным фото в бикини. Мокрая певица стояла по пояс в воде и счастливо улыбалась. Многие удивляются, как ей удается в 49 лет поддерживать себя в настолько восхитительной физической форме.
В одном из интервью звезда рассказывала, что интересуется многими направлениями в спорте: пилатес, силовые и кардио тренировки. Более того, Кристина поведала, что благодаря мужу, бизнесмену Михаилу Земцову, она не дает себе расслабиться и обрасти лишними килограммами.
Напомним, Пугачева неожиданно обратилась к Орбакайте после дерзкой выходки внука
Также Politeka сообщала, как сейчас выглядят и живут повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой