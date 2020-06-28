49-летняя российская артистка Кристина Орбакайте, дочка певицы Аллы Пугачевой, обрадовала публику сочным кадром в купальнике

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в несколько растрепанном виде.

Помолодевшая и ненакрашенная Кристина стянула упругие прелести черным лифом с яркими ромашками, нагнувшись над камерой. Видимо, артистка пыталась укрыться от сильного ветра, который бесцеремонно трепал ее волосы. Поллица красотка скрыла за большими солнцезащитными очками.

"Ветреное воскресенье ☀️🕊 💙#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #свобода". - подписала кадр Кристина.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, поставив за полчаса более 5 000 лайков.

"Фотка обалденная!"

"Красивая Кристина👏👏👏Видно, что добродушная"

"Завидую, нам бы хоть немного ветерка, а то утро и жара("

"Молода и красива 🌹"

"...ох, вот это ветер. И как же прекрасно ощущать что живёшь, радуешься солнцу, ветру, жизни... Здоровья Вам, чудесное фото, как всегда Вы прекрасны...🙏❤️"

"Ну, всё идет!🤗Даже ветреная причёска!!!😍👌"

Ранее мы сообщали, Орбакайте недавно порадовала еще одним вкусным фото в бикини. Мокрая певица стояла по пояс в воде и счастливо улыбалась. Многие удивляются, как ей удается в 49 лет поддерживать себя в настолько восхитительной физической форме.

В одном из интервью звезда рассказывала, что интересуется многими направлениями в спорте: пилатес, силовые и кардио тренировки. Более того, Кристина поведала, что благодаря мужу, бизнесмену Михаилу Земцову, она не дает себе расслабиться и обрасти лишними килограммами.

Напомним, Пугачева неожиданно обратилась к Орбакайте после дерзкой выходки внука

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