Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала семейный снимок

Как передает Politeka.net, фото появилось на ее страничке в Instagram.

"Настроение, когда карантин плавно перешёл в отпуск", - говорится в подписи к посту певицы.

На кадре наблюдается настоящая семейная идиллия: певица, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия позируют радостно улыбаясь на камеру.

Поклонники певицы не смогли сдержаться от изумления таким кадром.

"Дочка просто копия мужа)))", "Какая красивая семья. Кристина красавица и умница и видно дочка пошла в маму. Хорошего отдыха и всего самого доброго и чистого вашей семье", "Счастье видеть вас счастливых! Какие же Вы красивые, гармоничные!", - писали под постом Орбакайте.

Ранее мы сообщали, что на своей страничке в Instagramm Орбакайте опубликовала фото из студии звукозаписи и сообщила о готовящейся к выходу песни.

Эту новость поклонники приняли с восторгом, однако некоторые стали разглядывать снимок и заметили, что зубы у Кристины слишком белые и подозрительно ровные. Кто-то предположил, что звезда установила керамические накладки, другие подумали о фотошопе. При этом, отмечают, что она становится все более похожей на свою мать.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.