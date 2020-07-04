Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала семейный снимок
Как передает Politeka.net, фото появилось на ее страничке в Instagram.
"Настроение, когда карантин плавно перешёл в отпуск", - говорится в подписи к посту певицы.
На кадре наблюдается настоящая семейная идиллия: певица, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия позируют радостно улыбаясь на камеру.
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Поклонники певицы не смогли сдержаться от изумления таким кадром.
"Дочка просто копия мужа)))", "Какая красивая семья. Кристина красавица и умница и видно дочка пошла в маму. Хорошего отдыха и всего самого доброго и чистого вашей семье", "Счастье видеть вас счастливых! Какие же Вы красивые, гармоничные!", - писали под постом Орбакайте.
Ранее мы сообщали, что на своей страничке в Instagramm Орбакайте опубликовала фото из студии звукозаписи и сообщила о готовящейся к выходу песни.
Эту новость поклонники приняли с восторгом, однако некоторые стали разглядывать снимок и заметили, что зубы у Кристины слишком белые и подозрительно ровные. Кто-то предположил, что звезда установила керамические накладки, другие подумали о фотошопе. При этом, отмечают, что она становится все более похожей на свою мать.
Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.
Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.