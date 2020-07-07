Популярная исполнительница Кристина Орбакайте сверкнула безупречной красотой во время отдыха с дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мы с Клавочкой - дети морского побережья, правда, разных стран) Для меня это всегда место силы», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Орбакайте позирует вместе с дочерью на пляже на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Морские принцессы», «Красотульки любимые», «мои любимые девочки! Хорошего отдыха вам», «две Грации», «Клава всегда улыбается – умничка», «Клава – красавица», — пишут они.

Как сообщалось ранее, 49-летняя дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась неувядающей красотой, сумев дать фору многим женщинам.

У себя на странице в соцсети она поделилась пикантным кадром с отдыха в Майами, показав роскошную фигуру по пояс.

Стройная Кристина в синем бикини с белым принтом выглядит сногсшибательно - такому плоскому животику многие позавидуют. Певица подняла руки вверх, ухватившись за волосы, и расплылась в искренней улыбке.

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