Популярная исполнительница Кристина Орбакайте сверкнула безупречной красотой во время отдыха с дочерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мы с Клавочкой - дети морского побережья, правда, разных стран) Для меня это всегда место силы», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Орбакайте позирует вместе с дочерью на пляже на фоне моря, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Морские принцессы», «Красотульки любимые», «мои любимые девочки! Хорошего отдыха вам», «две Грации», «Клава всегда улыбается – умничка», «Клава – красавица», — пишут они.
Как сообщалось ранее, 49-летняя дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась неувядающей красотой, сумев дать фору многим женщинам.
У себя на странице в соцсети она поделилась пикантным кадром с отдыха в Майами, показав роскошную фигуру по пояс.
Стройная Кристина в синем бикини с белым принтом выглядит сногсшибательно - такому плоскому животику многие позавидуют. Певица подняла руки вверх, ухватившись за волосы, и расплылась в искренней улыбке.
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