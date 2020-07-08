Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала неймовірно фігуристу подружку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, дівчина позує в мінісукні з глибоким декольте, яке максимально підкреслює її значні принади. При цьому ззаду в дзеркалі видно інші принади красуні.

Звернемо увагу, що самі кадри Квітко вирішила ніяк не підписувати, хоча це не завадило користувачам мережі буквально "розсипатися в компліментах.

«Красуня позаземна», «чорна пантера! Космос», «аж вистрибують», «ммм, божественні вигини», «омг, бомба», «я б з тобою подружився», «красуня, здається тебе затьмарила твоя подружка», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася формами під час відпочинку

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує лежачи на кушетці біля басейну, демонструючи чудову фігуру. На іншому кадрі модель спеціально застигла в пікантній позі, демонструючи, чим же її нагородила природа.

Знімки стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.