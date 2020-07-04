Украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой
Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Пост для привлечения лайков!", - сообщила Полякова в подписи к посту.
И действительно, такое зрелище заслуживает не только лайков.
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Полякова, а точнее часть Поляковой вызвала настоящий фурор. Певица решила похвастаться шикарным видом сзади, лежа на шезлонге.
Артистка позволила разглядеть свою пятую точку не только с разных ракурсов, но и вблизи.
Можно смело утверждать, что Полякова достигла желаемого результата: кроме почти двадцати тысяч лайков, поклонники оставили под постом певицы сотни восторженных комментариев.
"Самая красивая женщина-шоу Украины!", "Так выглядит самая красивая и шикарная женщина в жизни", "Ух, какое давнее фото"! Новое давайте", "Вау. У Вас шикарное тело", - писали поклонники певицы.
Ранее мы сообщали, что Оля Полякова устроила с Потапом бурный вечер, обсуждая друзей и говоря о личной жизни.
Во время эфира Потап успел забавно подшутить над Олей, а та задала ему пару странных заданий, артисту даже пришлось измазать лицо и голову мокрой землей. Сам Потап рассказал о том, как живет с Каменских, как скрывал свои с ней отношения и как вообще возникла история их любви.
Напомним, суперблондинка Полякова показала подросших дочерей
Также Politeka писала, что Оля Полякова рассказала, как ее допрашивали прямо на концерте
А еще Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру