Украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Пост для привлечения лайков!", - сообщила Полякова в подписи к посту.

И действительно, такое зрелище заслуживает не только лайков.

Полякова, а точнее часть Поляковой вызвала настоящий фурор. Певица решила похвастаться шикарным видом сзади, лежа на шезлонге.

Артистка позволила разглядеть свою пятую точку не только с разных ракурсов, но и вблизи.

Можно смело утверждать, что Полякова достигла желаемого результата: кроме почти двадцати тысяч лайков, поклонники оставили под постом певицы сотни восторженных комментариев.

"Самая красивая женщина-шоу Украины!", "Так выглядит самая красивая и шикарная женщина в жизни", "Ух, какое давнее фото"! Новое давайте", "Вау. У Вас шикарное тело", - писали поклонники певицы.

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова устроила с Потапом бурный вечер, обсуждая друзей и говоря о личной жизни.