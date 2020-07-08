Примадонна російської естради Алла Пугачова захопила молодіжним образом в міні сукні

Свіже фото з'явилося на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, передає Politeka.net. На фото Пугачова сиділа на кріслі в эктремально короткій сукні спортивного крою. Співачка була в сонцезахисних окулярах і кепці. На ногах у неї красувалися червоні кросівки. Жінка сиділа, закинувши одну ногу на іншу. Через довжину сукні, вона засвітила свої ніжки, показавши, що нічого не соромиться. Варто відзначити, що ноги 71-річної зірки на фото виглядають чудово. Таке враження, що це ніжки 30-річної жінки.

«Життя дуже коротке, його не можна витрачати на сміттєві переживання», - підписали фото фанати зіркової сім'ї.

За півгодини пост зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях Пугачовій залишили масу компліментів.

«Ах, яка Алла!!!», «Ооо. Алла як завжди на висоті, шикарна жінка! Всі заздримо мовчки))», «Аллочка ви красуня, як завжди!!!», «Нехай ваша сім'я завжди буде здорова та щаслива», «Лялечка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова поділилася фото, на якому разом з друзями відпочивала на свіжому повітрі. Під час застілля в саду свого замку співачка виглядала молодою та відпочившою.

Нагадаємо, що Пугачова на наступний день після похорону Буйнова вразила квітучим виглядом: "Мені - можна!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова напідпитку здивувала витівкою: "Навіщо ви ганьбите Аллу?".

Також Politeka писала, що Пугачова розповіла, чим у молодості заплатила за свій успіх, відео зізнання: "Ви не пробачите мені...".