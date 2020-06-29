Олександр Буйнов вийшов на зв'язок після того, як в ЗМІ поширили інформацію про його похорони

Про це стало відомо із його Інстаграма, передає Politeka.net. Артист опублікував скрін статті, в якій йдеться про його похорон, а також поділився фотографіями з відпочинку зі своїми друзями. На фото щасливий Буйнов позував разом з Аллою Пугачовою, Валентином Юдашкіним та іншими спільними знайомими. Варто відзначити, що Алла Борисівна виглядала дуже свіжо. Вона посміхалася і з задоволенням позувала на камеру. На співачці було надіто зелене плаття в горошок. Її біле волосся було заколоте.

«Якось так...На наступний день після похорону. Відзначили воскресіння у Юдашкіна. Дай Боже усім вам здоров'я, друзі, подруги мої!...Пам'ятаєте - Броньовий-Мюллер сказав Штірліцу: «Нікому вірити не можна.., мені - можна!», - написав Буйнов.

У коментарях у Буйнова відписалися його друзі і шанувальники, які були в шоці від таких повідомлень в ЗМІ.

«Щоб ти пережив 2 рази тих, хто тебе «поховав», «Стільки статей в жовтій пресі, де вони ховають і Аллу Пугачову та інших людей! Доброго воскресіння Саша!», «Олександр, якщо "ховають" за життя - значить довго-довго жити будете!!! Є така прикмета», «Гарна прикмета», «Буй, ну ти даєш», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що відомі подробиці похорону Олександра Буйнова, музиканта покладуть поряд з Заворотнюк.

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