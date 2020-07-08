Популярна співачка, екс-солістка ВІА Гри Анна Седокова похвалилася розкішним образом в центрі Нью-Йорка

Як передає Politeka.net, красуня поділилася незвичайними кадрами у себе в Instagram. Дівчина одягла модний костюм леопардового забарвлення, який складався з укороченої кофтинки і довгої спідниці. На ніжки Ганна взула босоніжки. Образ співачка доповнила великими сережками.

Дівчина посміхалася і з задоволенням позувала на камеру. Це дуже здивувало шанувальників, адже днями Анна сильно впала на зйомках кліпу, пошкодивши собі ноги, руки й обличчя.

«Я знаю точно, неможливе можливо. Якщо точно знати, вірити і діяти, а ще, якщо тебе люблять, сильно. Дякую, коханий janis.timma, за казку і за твою безмежну віру в нашу божевільну сім'ю», - підписала Седокова фото.

За годину пост зірки зібрав понад 20 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Впала, прокинулася в Нью-Йорку», «Як круто», «Тобі такий стиль дуже йде, все гармонійно», «Щаслива», «Анюта, колір шикарний!», «Красуня», «Найкрасивіша і романтична», «Аня, ти - молодець! Відмінно провести час тобі!», «Красива, розумна і талановита жінка! Приклад для багатьох!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Седокова поділилася літнім фото в неоновому костюмі. Співачка зізналася, що в школі була гидким каченям.

Нагадаємо, що Седокова в "невидимій" сукні вразила визнанням в любові до жінки: "До 37 років я зрозуміла...".

Як повідомляла Politeka, грайлива Седокова залізла на підвіконня в тісній сукні, гарячий кадр: «Я зробила…».

Також Politeka писала, що біда сталася з Анною Седоковою, співачка в крові: "Покладіть її на землю!", кадри НП.