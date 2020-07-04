Українська співачка Анна Сєдокова, яка давно і стабільно влаштувалася в Москві, зізналася підписникам, що нарешті зрозуміла, як стати щасливою
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує в блискучій сукні практично тілесного кольору з відкритою спиною і загадково посміхаючись в камеру, передає Politeka.net.
Своє волосся зірка зібрала в зачіску, а образ розбавила аксесуарами у вигляді величезних сережок-кілець. Судячи з краєвиду на фото, знімок зроблений в ресторані на Москва-ріці. Саме там Анна відзначала день народження свого коханого Яніса Тімми.
На фото зірка виглядає умиротвореною і спокійною, а секрет свого стану вона розкриває в підписі до світлини.
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«Нам завжди щось заважає. Стати щасливими. Дощ, зайва вага, токсичні батьки, злі коменти, колишні ... Цей список можна продовжувати вічно. Але я не буду. Адже Я більше не НАМ. До 37 років я зрозуміла як стати щасливою. І виявилося все просто. Потрібно стати Жінкою СВОЄЇ мрії!», – наголосила вона.
На думку Ганни, це жінка, за якою «ти сохнеш сама».
«Та, яка безстрашно мчить назустріч пригодам і коли заходить в ресторан всі обертаються. І знаєте, що кажуть? Яка в неї божевільна енергетика! Та, чия посмішка це мотивація, а сльози тільки від щастя. Такого справжнього щастя. Та, яка сприйме неохайності як пригоди!», – філософствує Сєдокова.
«Красуня🔥😍», «Будь справжньою, не колишньою», «😍😍😍😍яка красаааа😍❤️», – захоплюються шанувальники співачки.
Нагадаємо, Сєдокова осоромилася разом з коханцем прямо на зйомках.
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