Популярна виконавиця Анна Седокова серйозно травмувалася на зйомках нового кліпу

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Артистка опублікувала момент падіння, а потім відео, де їй надають допомогу. Седокова сильно здерла шкіру на колінах і долонях. Також вона поділилася своїми враженнями, які відчула відразу після падіння.

«Перші десять секунд я не могла дихати. Грудна клітка не брала повітря. Пояс розстебнули, але це не допомогло. Покладіть її на землю!!! Вона повинна розігнуться!!! Виявляється так страшно, коли не можеш дихати. Через хвилину, здалася вічністю, початок відпускати. Я побачила команду в жаху і зрозуміла, що потрібно показати їм, що все добре. Щоб вони не хвилювалися», - написала вона.

Сєдокова розповіла, що в результаті падіння коліно початок розпухати і кровоточили, до руки було боляче торкнутися. Але, незважаючи на це, вона вирішила продовжити зйомку кліпу.

«А давайте знімати! Мене це не зупинить. Тепер точно все по правді. Дивно, як пісні збуваються. У пісні «Літаки» є слова про не дай мені впасти ... Але я давно собі сказала, що не важливо скільки раз ти падав, важливо скільки раз піднявся», - заявила артистка.

Відзначимо, в мережі спочатку не зрозуміли, що падіння не було запланованим. Але коли співачка пояснила, їй масово почали писати слова підтримки.

«Моя найсильніша і сама неймовірна♥️ Люблю, люблю і пишаюся!!!! Видужуй швидше!!!», «О Боже, це була не гра... Поправляти Аня», «тепер Чекає з нетерпінням! Впевнена воно того варте!!!», «Анна, я так співчуваю Вам, так боляче Вам, напевно, до цих пір. Поправляєтеся швидше», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

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