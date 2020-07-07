Популярна виконавиця Анна Седокова серйозно травмувалася на зйомках нового кліпу

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Артистка опублікувала момент падіння, а потім відео, де їй надають допомогу. Седокова сильно здерла шкіру на колінах і долонях. Також вона поділилася своїми враженнями, які відчула відразу після падіння.

«Перші десять секунд я не могла дихати. Грудна клітка не брала повітря. Пояс розстебнули, але це не допомогло. Покладіть її на землю!!! Вона повинна розігнуться!!! Виявляється так страшно, коли не можеш дихати. Через хвилину, здалася вічністю, початок відпускати. Я побачила команду в жаху і зрозуміла, що потрібно показати їм, що все добре. Щоб вони не хвилювалися», - написала вона.

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Сєдокова розповіла, що в результаті падіння коліно початок розпухати і кровоточили, до руки було боляче торкнутися. Але, незважаючи на це, вона вирішила продовжити зйомку кліпу.

«А давайте знімати! Мене це не зупинить. Тепер точно все по правді. Дивно, як пісні збуваються. У пісні «Літаки» є слова про не дай мені впасти ... Але я давно собі сказала, що не важливо скільки раз ти падав, важливо скільки раз піднявся», - заявила артистка.

Відзначимо, в мережі спочатку не зрозуміли, що падіння не було запланованим. Але коли співачка пояснила, їй масово почали писати слова підтримки.

«Моя найсильніша і сама неймовірна♥️ Люблю, люблю і пишаюся!!!! Видужуй швидше!!!», «О Боже, це була не гра... Поправляти Аня», «тепер Чекає з нетерпінням! Впевнена воно того варте!!!», «Анна, я так співчуваю Вам, так боляче Вам, напевно, до цих пір. Поправляєтеся швидше», - пишуть в коментарях.

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Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнутся!!! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. ⠀ Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались. ⠀ Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. ⠀ Удивительно, как песни сбываются. В песне «Самолёты» есть слова про не дай мне упасть ... Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся. ⠀ И мы сняли сегодня. Невероятное видео. С невероятным режиссером @alinagerman И невероятнейшей командой настоящих единомышленников 🙏🏼 ⠀ Спасибо за Ваше беспокойство и письма. И слова. Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но уверена, это временно. А наши «Самолёты» вечны ❤️

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Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

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