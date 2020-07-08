Популярная певица, экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова похвасталась роскошным образом в центре Нью-Йорка

Как передает Politeka.net, красотка поделилась необычными кадрами у себя в Инстаграм. Девушка надела модный костюм леопардовой расцветки, который состоял из укороченной кофточки и длинной юбки. На ножки Анна надела босоножки. Образ певица дополнила большими серьгами.

Девушка улыбалась и с удовольствием позировала на камеру. Это очень удивило поклонников, ведь на днях Анна сильно упала на съемках клипа, повредив себе ноги, руки и лицо.

«Я знаю точно, невозможное возможно. Если точно знать, верить и действовать, а ещё, если тебя любят, сильно. Спасибо, Любимый janis.timma, за сказку и за твою бесконечную веру в нашу сумасшедшую семью», - подписала Седокова фото.

За час пост звезды собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Упала, очнулась в Нью-Йорке», «Как круто», «Тебе такой стиль очень идёт, все гармонично», «Счастливая», «Анют, цвет шикарный!», «Красотка», «Самая красивая и романтичная», «Аня, ты - молодец! Отлично провести время тебе!», «Красивая, умная и талантливая женщина! Пример для многих!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова поделилась летним фото в неоновом костюме. Певица призналась, что в школе была гадким утенком.

Напомним, что Седокова в "невидимом" платье поразила признанием в любви к женщине: "К 37 годам я поняла...".

Как сообщала Politeka, игривая Седокова залезла на подоконник в тесном платье, горячий кадр: «Я сделала…».

Также Politeka писала, что беда произошла с Анной Седоковой, певица в крови: "Положите ее на землю!", кадры ЧП.