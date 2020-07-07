Популярна виконавиця українського походження Ганна Сєдкова блиснула бездоганною фігурою в тісній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Жіноча дружба існує. Може вона не така, як всі про неї думають. Може не потрібно зустрічатися кожен день і слухати нескінченні історії, як він з тим і вона з ним. Може для дружби достатньо поваги й любові?» — йдеться в повідомленні.

Так, Седокова розповіла, що вважає Анна Хилькевич, зірку серіалу «Універ», класною подругою.

«Я знаю, як ти ставишся до дрібниць і щоб навіть вони були ідеальні. І коли я прийшла до тебе в салон, я побачила це. Ідеальний манікюр. Ідеальні майстри. Швидко, якісно і дуже зручно. І ти ідеальна», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Як повідомлялося раніше, популярна виконавиця Анна Сєдокова похизувалася розкішними вигинами в тісному вбранні.

«Я жінка, яку хочуть⚡️Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це так? Ну вже немає. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами й все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі й врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.