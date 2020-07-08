Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Кардашьян, взбудоражила ярким образом на закате солнца

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в костюм леопардовой расцветки. Короткий топ едва вместил огромную грудь Бахари, а длинная юбка с разрезом оголила часть ножки модели. Стоит отметить, что красотка максимально задрала юбку, чтобы засветить соблазнительные изгибы.

За 9 часов пост звезды собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Красотка», «Сладкая», «Пожалуйста, я хочу поцеловать тебя», «Прекрасная леди, элегантная, изысканная и очаровательная», «Как тигрица», «Великолепная и очень горячая», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показала свои необъятные мячики во всей красе. Она надела белую футболку, которая максимально обтянула ее грудь. Модель с ногами забралась на диван, подняв и расставив руки - чтобы ничто не мешало поклонникам любоваться ее пышной красотой.

Образ красотка дополнила клетчатым мини-сарафаном, который придал особой пикантности ее образу школьницы.

Кроме этого, недавно Бахари показала достоинства своей фигуры в обтягивающем платье. Девушка натянула розовое платье, которое идеально на нее село.

Напомним, что Гуль Бахари поразила видом в смелом купальнике: "Максимальное удовольствие".

Как сообщала Politeka, Гуль Бахари избавилась от белья и устроила жару на балконе: вот это размер!

Также Politeka писала, что Гуль Бахари свела с ума размерами бюста, земля уходит из-под ног: "Красивая жемчужина".