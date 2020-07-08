Обслуговування та сервіс державного Приватбанку добивають клієнтів

Черговий негативний відгук був опублікований на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, через Приват24 вона здійснювала грошові перекази на суму майже 17 тисяч гривень, але гроші так і не дійшли до адресата.

"Сьогодні пройшло вже три тижні, а гроші на картку синові так і не надійшли. Зверталися кілька разів на гарячу лінію і два рази ходили в різні відділення Приватбанку простоявши годину в черзі на спеці. Там перевірили квитанції про переведення — всі реквізити одержувача, ПІБ і т. д. правильні. Відправили синe ці квитанції англійською мовою. Він ходив там у свій банк. Йому кажуть, що гроші не приходили", - розповідає незадоволена клієнтка.

Більш того, ПриватБанк відмовляється надавати їм міжнародну форму, необхідну для повернення коштів.

"Просять міжнародну форму МТ103. Звернулися в ПриваБанк, там відповіли, що таку форму дають тільки для Swift-переказів, а для переказів на картку Visa/MasterCard її не дають. У підсумку, 30.06.20. зареєстрували звернення за №15001052. Син знову ходив у свій банк — відповідь та сама: грошей не надходило. Йому вже треба їхати додому, усі на нервах. Дружина — онкологічно хвора, тільки недавно перенесла операцію. Їй не можна нервувати! Усі в стресі! Що робити?", - задалася питанням клієнтка, яку ПриватБанк загнав у глухий кут.

"Добрий день! Дозвольте зазначити, що раніше Ваше питання було розглянуто і з Вами зв'язувався співробітник банку та повідомив інформацію щодо платежу. Для вирішення питання рекомендуємо звернутись з квитанцією за платежем до банку-отримувача", - відреагував на скаргу представник банку.

Нагадаємо, що долар пішов на рекорд, курсом валют винесли вердикт: "Гроші вигрібаються із Приватбанку".

Як повідомляла Politeka, рахунки українців блокуються, ПриватБанк попередив клієнтів

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