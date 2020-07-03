Курс доллара – всегда был важным вопросом для украинцев, а сейчас в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия, он стал особенно волнующим

Объяснил ситуацию и рассказал, к чему готовиться экономист Алексей Кущ, передает «Апостроф».

Так, эксперт подтвердил, то в ближайшее время действительно возникнет некая турбулентность, но при этом поспешил успокоить, что ничего критического в июле произойти не должно.

«Думаю, что коридор 28-30 гривен за доллар на осень – это то, к чему можно быть готовым», - отметил экономист.

В дальнейшем ситуация будет зависеть от развития экономики и самого кризиса. Если следующий глава НБУ будет придерживаться стратегии Смолия, то осенний период можно будет пройти довольно просто за счет того, что у людей не будет денег. Если же в Нацбаке нчнут реализовывать альтернативную политику и попытаются за счет увеличения ликвидности каким-то образом амортизировать кризисное влияние на экономику, попытается "завести" какие-то отрасли промышленности, стабилизировать социальную систему с помощью бюджетных вливаний, увеличения платежеспособного спроса населения, у нас будет классическая модель реагирования на кризис. В таком случае инфляция может "разогреться" до 10-15%, и будет девальвация.

Но стоит помнить, что на фазе разрушения стабильность не может быть устойчивой, отметил эксперт.

"Деньги выгребаются из "Нафтогаза", ПриватБанка и других госкомпаний, и их тоже не останется. К осени останется только моноисточник – эмиссионный, а объем дефицита у нас где-то 300 млрд гривен. Если будет вторая и третья волна пандемии, объем дыры может вырасти", - отметил Кущ относительно дефицита госбюджета и способов власти его перекрыть.

При этом он добавил, что факторов курсовой дестабилизации летом нет. Резерва Нацбанка пока достаточно для того, чтобы компенсировать эти курсовые пики. Ситуация может измениться, если начнется полноценный банковский кризис и украинцы начнут забирать свои гривневые вклады.

«Паника сейчас будет очень опасной, она может вызвать детонацию "нейтронной финансовой бомбы" в сфере госбанков», - заявил Кущ.

Дело в том, что четырем госбанкам принадлежит 60% рынка как по пассивам, так и по активам.

«Это произошло потому, что так называемая очистка банковской системы привела к созданию дисфункциональной банковской системы а-ля поздний Советский Союз», - отметил экономист.

Сейчас в госбанках лежат больше 300 млрд гривен вкладов.

«Если люди побегут забирать свои деньги, у руководства страны будет два варианта – плохой и ужасный. Плохой – напечатать деньги и отдать людям, ужасный – заморозить вклады, потому что это может вызвать социальный взрыв», - отметил эксперт.

Кущ уверен, что отставка Смолия сама по себе не обернется крахом.

«Мы должны понимать, что персоналии в Украине практически не влияют на результаты – на них влияет системная политика, которая зачастую формируется даже не первыми лицами», - подытожил он.

Отметим, 3 июня Национальный банк рекордно опустил гривну по отношению к курсам евро и доллара.

Так, американский доллар впервые с апреля 2020 года поднялся выше отметки в 27 гривен. Тогда он составлял 27,04 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля – 27,20 гривен/$.

НБУ установил официальные курсы валют на 3 июля на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2718,01 гривен (+0,41 грн)

– 100 евро – 3065,92 гривен (+0,66 грн).

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

Как сообщала Politeka, доллар взбесился после отставки Смолия, курс меняется на глазах: к чему готовиться украинцам.

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