Російська актриса Мирослава Карпович, яка відома по ролі старшої сестри в серіалі «Татусеві дочки», засвітилася на відпочинку з коханцем

У ЗМІ давно ходять чутки про стосунки Карпович зі скандальним актором Павлом Прилучним, який нещодавно розлучився з Агатою Муценієце, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Серед зірок навіть ходили чутки, що Карпович почала зустрічатися з Прилучним задовго до розлучення.

Доказом їхнього роману стало спільне фото в Криму, яке зробили очевидці. Судячи з усього, актор узяв свою нову пасію у відпустку разом з дітьми. Це стало приводом для хейта в мережі. На Мирославу накинулися не тільки фанати Агати, але також колеги, які засудили її поведінку. В середовищі акторів вважають, що актриса хоче попіаритися на відносинах з Прилучним.

«Мирослава поки актриса однієї ролі, тому, мабуть, вирішила отримати максимальний піар від цієї інтрижки. Не здивуюся, якщо кримські фото з'явилися в телеграм-каналах стараннями її оточення», - зазначають джерела в коментарях російським ЗМІ.

Наголошується, що для людей знаючих таємний роман акторів, який вони особливо і не приховували, обернувся ганьбою, адже актриса нібито використовує свої любовні стосунки з Прилучним як піар.

Самі актори не стали мовчати. Мирослава заявила, що принципово не розповідає про своє особисте життя, тож не буде нічого коментувати. Замість цього вона пораділа, що після хвилі хейта у неї додалося підписників.

Прилучний, у свою чергу, заявив, що в його житті почався новий етап, але виносити на публіку своє особисте життя він не має наміру.

«У моєму житті давно розпочався новий етап, який не передбачає в ньому Вашої прямої участі…новий етап передбачає те, що я хочу максимально уникати фотографування в громадських місцях з незнайомими мені людьми», - заявив Прилучний.

Нагадаємо, що життя найгарячішої "Татусевої дочки" перетворилося в кошмар через відносини з відомим актором: "Буде по кутах літати".

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