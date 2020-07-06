Російська актриса Мирослава Карпович, яка відома по ролі старшої сестри в серіалі «Татусеві дочки», засвітилася на відпочинку з коханцем
У ЗМІ давно ходять чутки про стосунки Карпович зі скандальним актором Павлом Прилучним, який нещодавно розлучився з Агатою Муценієце, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Серед зірок навіть ходили чутки, що Карпович почала зустрічатися з Прилучним задовго до розлучення.
Доказом їхнього роману стало спільне фото в Криму, яке зробили очевидці. Судячи з усього, актор узяв свою нову пасію у відпустку разом з дітьми. Це стало приводом для хейта в мережі. На Мирославу накинулися не тільки фанати Агати, але також колеги, які засудили її поведінку. В середовищі акторів вважають, що актриса хоче попіаритися на відносинах з Прилучним.
«Мирослава поки актриса однієї ролі, тому, мабуть, вирішила отримати максимальний піар від цієї інтрижки. Не здивуюся, якщо кримські фото з'явилися в телеграм-каналах стараннями її оточення», - зазначають джерела в коментарях російським ЗМІ.
Наголошується, що для людей знаючих таємний роман акторів, який вони особливо і не приховували, обернувся ганьбою, адже актриса нібито використовує свої любовні стосунки з Прилучним як піар.
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Самі актори не стали мовчати. Мирослава заявила, що принципово не розповідає про своє особисте життя, тож не буде нічого коментувати. Замість цього вона пораділа, що після хвилі хейта у неї додалося підписників.
Прилучний, у свою чергу, заявив, що в його житті почався новий етап, але виносити на публіку своє особисте життя він не має наміру.
«У моєму житті давно розпочався новий етап, який не передбачає в ньому Вашої прямої участі…новий етап передбачає те, що я хочу максимально уникати фотографування в громадських місцях з незнайомими мені людьми», - заявив Прилучний.
Нагадаємо, що життя найгарячішої "Татусевої дочки" перетворилося в кошмар через відносини з відомим актором: "Буде по кутах літати".
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