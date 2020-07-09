За последнюю неделю сразу две звезды популярного сериала «Папины дочки» попали в центр внимания СМИ

Как передает Politeka.net, исполнительница роли старшей сестры Маши Мирослава Карпович попала в скандал из-за тайного романа с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся с женой, обвинившей его в домашнем насилии. Мирославу с Павлом застукали на отдыхе в Крыму, куда звездный жених взял своих детей. Стоит отметить, что пара не комментирует и не афиширует свои отношения.

Также на днях стало известно, что исполнительница роли Галины Сергеевны, талантливая актриса Лиза Арзамасова стала встречаться с выдающимся экс-фигуристом и хореографом Ильей Авербухом. Пикантность ситуации в том, что у пары большая разница. Лизе 25 лет, а Илье - 46.

Интересно, что Арзамасова и Авербух познакомились на проекте «Лед и пламень», где 15-летняя Лиза выступала в паре с Максимом Стависким.

Стоит отметить, что младшая из сериальных дочек, Пуговка, не отстает от своих «сестер». Актриса Екатерина Старшова хоть и ведет скромную жизнь, уже давно не маленькая девочка. Кроме этого, в жизни девушки есть молодой человек, фото с которым она публикует у себя в Инстаграм.

Напомним, что самая горячая "Папина дочка" Карпович с любовником опозорилась в Крыму: подробности и фото.

Как сообщала Politeka, "Папина дочка" Арзамасова закрутила роман с известным продюсером, фото поразили сеть: "Положил руку на...".

Также Politeka писала, что звезда "Папиных дочек" рухнул с высоты, успев сделать фото перед несчастьем: "Это конец".