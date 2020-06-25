Модель Сьюзі Кортез, яка є гордою володаркою титулу «найкрасивіші сідниці у світі», підкорила кокетливим фото в досить відвертій білизні
Популярна красуня опублікувала новий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net.
На знімку Кортез спокусливо вигнулась, лежачи на дивані. З одягу на моделі лише біла білизна вельми відвертого дизайну. Бюстгальтер і трусики моделі складаються з тонких смужок тканини і мережива, які ледь закривають найінтимніші місця.
Модель позує, кокетливо прикусивши один палець. Вона явно не соромиться демонструвати своє засмагле тіло, покрите татуюваннями.
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Шанувальники Сьюзі прийшли в захват від її відвертого образу. За годину її фото зібрало тисяч лайків.
Раніше ми писали, що Кортез похвалилася розкішною гордістю у відвертому міні. Новими кадрами модель поділилася в своєму Instagram.
Так, на кадрах модель позує в крихітному топі і шортах, виконуючи на камеру тверк під красиву музику.
«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.
А на інших кадрах Кортез позує у футболці футбольної команди «Барселона» з написом «Мессі» і стрінгах. Уточнимо, що зірка захоплюється цим футболістом, і навіть набила тату з його обличчям на інтимному місці.
«Самий сік вигляд», «це просто щось з чимось. Супер», «божественні форми – хочу такі ж», «ти просто краса», - писали її шанувальники.
Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць солодко зігнулась у мереживній білизні: «На це неможливо дивитися!».
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