Модель Сьюзі Кортез, яка є гордою володаркою титулу «найкрасивіші сідниці у світі», підкорила кокетливим фото в досить відвертій білизні

Популярна красуня опублікувала новий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Кортез спокусливо вигнулась, лежачи на дивані. З одягу на моделі лише біла білизна вельми відвертого дизайну. Бюстгальтер і трусики моделі складаються з тонких смужок тканини і мережива, які ледь закривають найінтимніші місця.

Модель позує, кокетливо прикусивши один палець. Вона явно не соромиться демонструвати своє засмагле тіло, покрите татуюваннями.

Шанувальники Сьюзі прийшли в захват від її відвертого образу. За годину її фото зібрало тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Кортез похвалилася розкішною гордістю у відвертому міні. Новими кадрами модель поділилася в своєму Instagram.

Так, на кадрах модель позує в крихітному топі і шортах, виконуючи на камеру тверк під красиву музику.

«Танцюю», - коротко йдеться у підписі.

А на інших кадрах Кортез позує у футболці футбольної команди «Барселона» з написом «Мессі» і стрінгах. Уточнимо, що зірка захоплюється цим футболістом, і навіть набила тату з його обличчям на інтимному місці.

«Самий сік вигляд», «це просто щось з чимось. Супер», «божественні форми – хочу такі ж», «ти просто краса», - писали її шанувальники.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць солодко зігнулась у мереживній білизні: «На це неможливо дивитися!».

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