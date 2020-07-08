Колишні герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стануть батьками

Про це пише таблоїд Дні.

За інформацією журналістів, зараз Меган Маркл готується знову стати матір'ю.

Колишня зірка Голлівуду після переїзду в США багато часу проводить на повітрі і починає обзаводитися новими товарами для малюка.

Певно, через вагітність Меган Маркл перестала з'являтися на публіці і супроводжувати герцога на званих вечерях. У той час, поки британські таблоїди розписують майбутні пологи Маркл, екс-герцогиня вибирає ім'я для нового спадкоємця.

Як стверджують ЗМІ, про вагітність Меган Маркл вже знають в королівському палаці. Королівські біографи повідомили, що Меган Маркл особисто розповіла Єлизаветі II зворушливу новину ще в травні.

Що стосується принца Гаррі, то він нещодавно безглуздо натякнув своєї зіркової дружини, що вона вже немолода. Меган Маркл вже під 40 років, тому не виключено, що колишня герцогиня поспішає з народженням другої дитини.

Днями принц Гаррі і Меган Маркл спілкувалися по відеозв'язку з учасниками благодійного фонду країн Близького співдружності. Онук Єлизавети II звернувся до співрозмовників зі словами: мовляв, тільки від молоді залежить майбутнє світу.

"А я ось відчуваю, що старію, адже мені вже 35 років", – заявив Гаррі під час відеозв'язку.

У розмову негайно втрутилася Маркл, якій приписують другу вагітність, яка нагадала чоловікові, що вона старша за нього, і якщо вже він відчуває себе молодою, то що ж робити їй. Але зірці Голлівуду все одно вдалося перевести незручну ситуацію в жарт.

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