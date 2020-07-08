Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри во второй раз станут родителями

Об этом пишет таблоид Дни.

По информации журналистов, сейчас Меган Маркл готовится вновь стать матерью.

Принц Гарри и Меган Маркл

Бывшая звезда Голливуда после переезда в США много времени проводит на воздухе и начинает обзаводиться новыми товарами для малыша.

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Вероятно, из-за беременности Меган Маркл перестала появляться на публике и сопровождать герцога на званых ужинах. В то время, пока британские таблоиды расписывают будущие роды Маркл, экс-герцогиня выбирает имя для нового наследника.

Как утверждают СМИ, о беременности Меган Маркл уже знают в королевском дворце. Королевские биографы сообщили, что Меган Маркл лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в мае.

Меган Маркл, принц Гарри

Что касается принца Гарри, то он недавно нелепо намекнул своей звездной жене, что она уже немолода. Меган Маркл уже под 40 лет, поэтому не исключено, что бывшая герцогиня торопится с рождением второго ребенка.

На днях принц Гарри и Меган Маркл общались по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Внук Елизаветы II обратился к собеседникам со словами: мол, только от молодежи зависит будущее мира.

"А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет", – заявил Гарри во время видеосвязи.

В разговор немедленно вмешалась Маркл, которой приписывают вторую беременность, которая напомнила мужу, что она старше его, и если уж он чувствует себя немолодым, то что же делать ей. Но звезде Голливуда все равно удалось перевести неловкую ситуацию в шутку.

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