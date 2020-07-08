Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри во второй раз станут родителями
Об этом пишет таблоид Дни.
По информации журналистов, сейчас Меган Маркл готовится вновь стать матерью.
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Вероятно, из-за беременности Меган Маркл перестала появляться на публике и сопровождать герцога на званых ужинах. В то время, пока британские таблоиды расписывают будущие роды Маркл, экс-герцогиня выбирает имя для нового наследника.
Как утверждают СМИ, о беременности Меган Маркл уже знают в королевском дворце. Королевские биографы сообщили, что Меган Маркл лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в мае.
Что касается принца Гарри, то он недавно нелепо намекнул своей звездной жене, что она уже немолода. Меган Маркл уже под 40 лет, поэтому не исключено, что бывшая герцогиня торопится с рождением второго ребенка.
На днях принц Гарри и Меган Маркл общались по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Внук Елизаветы II обратился к собеседникам со словами: мол, только от молодежи зависит будущее мира.
"А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет", – заявил Гарри во время видеосвязи.
В разговор немедленно вмешалась Маркл, которой приписывают вторую беременность, которая напомнила мужу, что она старше его, и если уж он чувствует себя немолодым, то что же делать ей. Но звезде Голливуда все равно удалось перевести неловкую ситуацию в шутку.
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