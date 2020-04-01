Голлівудська зірка, екс-дружина Джонні Деппа Ембер Херд поділилася відвертим знімком з відпочинку

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах Ембер зображена зі своєю подругою-трансгендером Корі Рей і ще одним представником ЛГБТ-спільноти. Ембер сидить між ними, спокусливо вигнувшись назад, обіймаючи при цьому Корі.

«Сумую», - написала Ембер.

В коментарях, які у актриси обмежені, відписалося всього кілька її друзів, у тому числі і Корі Рей.

«Ембер дєтка! Сумую за тобою і за цією поїздкою так сильно! Так багато особливих спогадів, і це був один з них! Дякую, що поділилася і завжди підтримувала нас, люблю тебе», - написала вона.

Нагадаємо, що саме Корі Рей була парою Ембер Херд на церемонії нагородження премією «Золотий глобус 2019». Це відбулося на тлі тривалих судових розглядів з її колишнім чоловіком Джонні Деппом. Достеменно невідомо, Херд дійсно дружить з Рей або використовує її суспільство для того, щоб пом'якшити критику ЗМІ.

В останні кілька тижнів проти Херд було висунуто безліч звинувачень – побиття екс-чоловіка, проблеми з наркотиками, роман з Ілоном Маском під час шлюбу з Деппом. Не виключено, що згадати відпочинок з ЛГБТ-спільнотою Херд вирішила неспроста.

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