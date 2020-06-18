Голлівудський актор Джонні Депп розкрив нові деталі про життя з колишньою дружиною Ембер Херд

В рамках судового процесу про наклеп він заявив, що актриса зраджувала йому не тільки з Ілоном Маском, передає Daily Mail. За словами Деппа, у його екс-дружини був груповий інтим з Маском і подругою, відомою моделлю Карою Делевінь. Ембер кувиркалася з подружкою і коханцем в будинку Деппа, коли ще була одружена з ним.

Про цей факт Деппу розповів його сусід Джош Дрю. На той момент він безкоштовно проживав в квартирі по сусідству. Дрю є колишнім чоловіком кращої подруги Херд Рокель Пеннінгтон. Саме вона, за його словами, розповіла йому про «тройничок» актриси з Делевінь і Маском.

Відомо, що крім Дрю цю трійку в пентхаусі Деппа бачила також консьєржка. Все це відбувалося в 2016 році. Зазначимо, що після офіційного розлучення із Деппом Херд деякий час зустрічалася з Маском. Більш того, їх розрив винахідник дуже важко переживав.

Маск стверджував, що їхні стосунки почалися після розлучення актриси, але Депп впевнений, що Херд зраджувала йому з Маском. На підтвердження його слів є фото з ліфта, де Маск обіймає актрису.

Крім цього, Депп намагається довести, що Херд не була жертвою домашнього насильства.

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