Сім'я акторів з посмішкою згадує цей момент

Про це Федір Добронравов розповів в ефірі програми "Одного разу" на російському каналі, пише Politeka.net.

За словами зірки серіалу "Свати", це був єдиний випадок, коли він вчинив неправильно по відношенню до сина.

Одного разу Федір Добронравов застав свого сина Віктора за пустощами і пригрозив, що буде карати його. Спадкоємець, знаючи доброту свого батька, спровокував Федора фразою: «Ну давай!».

«Я один раз в житті його вдарив. Сказав йому тоді – я тебе випорю. Ні, не зробиш. Випорю, підемо! Приносить ремінь – на! І в мене загорілося. Думаю: «Ось ти нахабний». А йому кажу: «Знімай штани!». «Нагинайся». Він нагинається. І я його раз вдарив. Вийшло з відтяжкою, він навіть так очі витріщив. Подивився на мене. Я кажу: «Ще?». Він такий: «Ні, дякую». І з тих пір ніколи!» - згадує Федір цей момент з посмішкою.

З того моменту подібних сварок і конфліктів в сім'ї відомих акторів не було. Сам Віктор переконаний, що причиною цього інциденту став південний характер, адже він народився в Таганрозі.

Варто відзначити, що сини Добронравова Віктор та Іван не ревнує батька до своїх доньок. Навпаки, їм дуже подобається спостерігати за тим, як дід проводить з ними час.

«Тато – прекрасний дід! Згусток веселощів. Він взагалі дуже велелюбний чоловік, а коли є три дівчинки, він взагалі розтікається, розпливається у своїй любові», - розповів журналістам Віктор.

Нагадаємо, що різко постарілий Добронравов з "Сватів" показав чарівних онучок: "За це можна все віддати".

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