Российский актер Федор Добронравов, который прославился благодаря роли в сериале «Сваты», удивил постаревшим видом

У себя на странице в Инстаграм актер опубликовал фото, на котором рыбачил вместе со своим сыном, передает Politeka.net. На фото актер выглядел очень постаревшим. Он отрастил себе длинную седую бороду, а также перестал стричь волосы. Тем не менее, на фотографиях звезда «Сватов» выглядел счастливым. Он хвастался уловом, показывая какую рыбу ему удалось поймать.

«Если есть рай, то он где-то в Астраханской области», - подписал фото актер.

За час его пост собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу откликов по поводу его бороды. Многие отметили, что актер сильно постарел или его старит борода.

«Эта борода вас очень старит. Прямо как дед Мазай», «Бать, не старей, а», «Я бы вас не узнал с бородой)», «Ну прямо совсем дед с бородой, любим Вас», «Такую бороду отрастил, не узнаешь!», «Вы мой любимый актёр! Вы самый лучший!», «Какой вы классный человек!», «Вам идёт борода) Какой вы потрясающий, Фёдор! А с такой бородой вы на доброго гнома похожи», «Доброй рыбалки Вам и прекрасного отдыха», - пишут пользователи сети.

Отметим, что съемки «Сватов» были временно отложены из-за карантина.

Напомним, что Добронравов из "Сватов" признался, кого любит больше, чем сыновей: "Мне нравится вседозволенность".

Как сообщала Politeka, звезда «Сватов» Добронравов в отчаянии устроился работать дворником в детсаду: "Плакал каждый раз...".

Также Politeka писала, что Федор Добронравов из "Сватов" поднял руку на сына: "Получилось с оттяжечкой".