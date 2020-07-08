Ситуацію зі зростанням безробіття вдалося взяти під контроль, однак несподівано виникло нове питання, що вимагає рішення

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що кількість безробітних перестала зростати, але разом з тим падає показник сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що говорить про відхід економіки в "тінь", передає "Інтерфакс-Україна".

"Баланс по безробіттю контрольований – не відбулося істотного стрибка числа безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не зростає вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тис. чол. Нові безробітні реєструються, але і зростає кількість тих, хто знайшов роботу, - зазначив міністр, додавши, - У нас інша проблема з'являється – падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь".

Раніше ми повідомляли, за підрахунками Держстату, в I кварталі безробіття склала 8,6% від працездатного населення, це на 0,1% менше, ніж у IV кварталі 2019 року.

За станом на 1 червня офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних. Тільки за перші 2 тижні карантину кількість безробітних зросла на 500-700 тисяч, за наступні два тижні — у квітні - ще на 500-600 тисяч осіб, і склала близько 2,5-2,8 млн чоловік.

Експерти попереджають, що навіть якщо зараз, за офіційними даними, зростання безробіття зупинилося, то радіти рано. Головна хвиля безробіття ще попереду. До того ж влітку частина населення має можливість влаштуватися на сезонних роботах. Часто роботу в курортних містечках можна знайти прямо на місці.

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