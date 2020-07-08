Ситуацию с ростом безработицы удалось взять под контроль, однако неожиданно возник новый вопрос, требующий решения

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что количество безработных перестало расти, но вместе с тем падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что говорит об уходе экономики в "тень", передает "Интерфакс-Украина".

"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу, - отметил министр, добавив, - У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень".

Ранее мы сообщали, по подсчетам Госстата, в I квартале безработица составила 8,6% от трудоспособного населения, это на 0,1% меньше, чем в IV квартале 2019 года.

По состоянию на 1 июня официально зарегистрировали более 510 тысяч безработных. Только за первые 2 недели карантина число безработных выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели — в апреле — еще на 500-600 тысяч человек, и составило около 2,5-2,8 млн человек.

Эксперты предупреждают, что даже если сейчас, по официальным данным, рост безработицы остановился, то радоваться рано. Главная волна безработицы еще впереди. К тому же летом часть населения имеет возможность устроиться на сезонных работах. Часто работу в курортных городках можно найти прямо на месте.

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